Die Bundesregierung müsse ihr Versprechen einhalten und Bremsen lösen für die Wirtschaft. Das versprochene Belastungsmoratorium finde in weiten Teilen nicht statt, kritisierte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. "Es wird genau das Gegenteil von dem geliefert, was wir eigentlich bräuchten." Weil ab 2025 die Babyboomer in Rente gehen, wird es Dulger zufolge zu einem Wohlstandsverlust kommen. "Wir werden ohne Zuwanderung und ohne steigende Erwerbsquote im Wohlstandswettbewerb zurückfallen." Dadurch gingen auch Beiträge und Steuern verloren. "Und die Demografie ist nicht verhandelbar. Das wird so kommen, wenn wir nicht gegensteuern."