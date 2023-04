Die Welthandelsorganisation (WTO) hat sich in einem Streit um indische Zölle auf gewisse Elektronikprodukte auf die Seite der Europäischen Union gestellt. Indien habe mit Abgaben auf Mobiltelefone und eine Reihe anderer Produkte seine Verpflichtung zu zollfreiem Handel in diesem Techniksektor nicht eingehalten, hiess es in einem Urteil eines WTO-Schiedsgremiums, das am Montag in Genf veröffentlicht wurde. Neben der EU hatten auch Taiwan und Japan Beschwerden eingebracht und haben nun Recht bekommen.

17.04.2023 18:28