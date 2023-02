Insgesamt pendelten Ende des vergangenen Jahrs 380'000 Arbeitskräfte aus dem Ausland in die Schweiz, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) in seinen am Dienstag veröffentlichten Daten der Grenzgängerbewilligungen ausweist. Das Wachstum war bei Männern und Frauen gleich hoch.