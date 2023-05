Preisgünstiger Wohnraum sei ein wichtiges wohnungspolitisches Anliegen der Städte, doch das Angebot an verfügbaren Wohnungen sei sehr knapp. Der Mangel an preisgünstigen Wohnungen betreffe vor allem Haushalte mit Kindern. 68 Prozent der befragten Städte geben an, Land im Baurecht abzugeben, das sie dabei an Bedingungen wie günstige Mietpreise knüpfen. Das Ziel sei, mehr preisgünstigen Wohnraum zu schaffen.