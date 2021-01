Zurich-CEO Greco: Pandemie besser bewältigt als in schlimmen Szenarien erwartet

Für Mario Greco, der CEO der Zurich Versicherung, wurde die Corona-Pandemie bisher besser bewältigt als gedacht. "Die letzte weltweite Pandemie war die Spanische Grippe. Basierend auf dieser Erfahrung hatten wir unsere Modelle geformt", sagte er in einem Interview mit der 'Frankfurter allgemeinen Zeitung' (FAZ). "In unseren Szenarien rechneten wir mit schlimmeren Verläufen und mehr Fällen. Rückblickend ist es gelungen, die Folgen der Pandemie besser zu managen, als wir in diesen Szenarien erwartet haben."