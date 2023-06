In einer Mitteilung von Sea-Eye am Freitagabend hiess es, die Küstenwache habe die "Sea-Eye 4" für 20 Tage festgesetzt. Das Schiff habe die Anfahrt auf Ortona abgebrochen, weil es einen Notruf von einem Boot mit über 400 Menschen in der maltesischen Such- und Rettungszone gegeben habe. Der zusätzliche Rettungseinsatz sei für Sey-Eye alternativlos gewesen, da kein staatlicher Akteur die Koordinierung des Seenotfalls bestätigte und Malta seit vielen Monaten keine Seenotfälle von schutzsuchenden Personen in der maltesischen Such- und Rettungszone koordiniere.