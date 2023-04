Der staatliche Wetterdienst (BOM) hatte den Zyklon am Donnerstag in die höchste Kategorie 5 heraufgestuft. Einen so heftigen Sturm gab es in Down Under zuletzt 2015. "Marcia" hatte damals in Queensland schwere Schäden angerichtet. 2007 hatte Kategorie-5-Zyklon "George" in Western Australia ebenfalls nahe Port Hedland für Verwüstungen gesorgt. Damals starben 3 Menschen, 20 wurden verletzt.