Gut ein Jahr nach den gewaltsamen Unruhen im französischen Überseegebiet Neukaledonien im Südpazifik spitzt sich der Streit um die politische Zukunft der Inselgruppe wieder zu. Die Separatisten der FLNKS lehnen eine vor Kurzem mit Paris getroffene Einigung über einen neuen Status für das Gebiet ab, wie sie mitteilten. Für die französische Regierung ist das misslich. Der Minister für Überseegebiete Manuel Valls kündigte an, in der kommenden Woche für Beratungen nach Neukaledonien zu reisen.