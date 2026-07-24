Zölle mit ungenügenden Massnahmen gegen Zwangsarbeit begründet

Die Vereinigten Staaten haben neue Zölle gegen 60 Handelspartner erhoben, darunter auch auf Waren aus der Europäischen Union. Die Abgaben belaufen sich auf 10 beziehungsweise 12,5 Prozent. Faktisch ersetzen sie jene temporären globalen Zölle in Höhe von 10 Prozent, die US-Präsident Donald Trump mit Ende des gesetzlich erlaubten Zeitrahmens von 150 Tagen nicht mehr erheben darf. Die Begründung für die neuen Zölle sind angeblich unzureichende Massnahmen der Handelspartner gegen Zwangsarbeit.