Der Flughafen war am Freitag wegen des Brandes und eines folgenden Stromausfalls geschlossen worden. Mehr als 1.300 Flüge und etwa 200.000 Passagiere waren nach Angaben der Nachrichtenagentur PA von den Problemen betroffen, der Sender Sky News sprach sogar von bis zu 290.000 betroffenen Fluggästen. Die Beeinträchtigungen hatten auch Folgewirkungen für unzählige Reisende an verschiedenen Flughäfen in Deutschland und in anderen Ländern.