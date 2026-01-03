Der Text wurde an Medien verschickt, die wiederum bei der Polizei nachfragten. Auch das bestätigte die Polizei nicht.
Am frühen Morgen hatte ein Brand Leitungen auf einer Kabelbrücke zum Kraftwerk Lichterfelde beschädigt und für einen grossflächigen Stromausfall gesorgt. Die Polizei leitete schon am Vormittag Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung ein.
Vom Stromausfall waren rund 45.400 Haushalte und 2.200 Betriebe betroffen. Die Reparatur des Stromnetzes erweist sich als ungewöhnlich komplex und dürfte nach Angaben des Netzbetreibers bis Donnerstagnachmittag dauern./vsr/DP/he
(AWP)