Nach dem grossen Stromausfall in Berlin ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz der Polizei prüfe derzeit, ob das Schreiben authentisch sei, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Von welcher politischen Richtung oder Gruppe der Text stammt, war zunächst noch unklar. Die Polizei teilte dazu nichts mit.