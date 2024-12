Gegen den Immobilienverwalter gibt es mehrere Strafanzeigen, in erster Linie wegen ungetreuer Geschäftsführung. Er soll 16 Konkurse verursacht und offene Forderungen in Millionenhöhe hinterlassen haben. Die Leerkündigungen in den Sugus-Häusern beschäftigen seit Bekanntwerden die Öffentlichkeit und die Politik.