Tusk sieht möglichen EU-Austritt am Horizont

Polen fühlt sich von Russland besonders bedroht und rüstet seit Jahren stark auf. Der Streit ist bezeichnend für die Frontstellung in Warschau seit Nawrockis Wahl 2025. Der wichtige EU- und Nato-Staat spricht seitdem in strategischen Fragen nicht mehr mit einer Stimme. «Das ist ein Versuch, ganz Europa zu destabilisieren», kritisierte Ministerpräsident Donald Tusk das rechte Lager. «Irgendwo im Hintergrund, am Ende, gibt es das reale Risiko, (...) dass Polen die Europäische Union verlässt», warnte er PAP zufolge.