Als Schritt zum ersten Atomkraftwerk in Polen haben der polnische Atomkonzern PEJ und ein Konsortium der US-Firmen Westinghouse und Bechtel einen Planungsvertrag geschlossen. Polen könne die Stabilität seiner Wirtschaft und Energieversorgung nicht auf instabile Energiequellen aufbauen, sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bei der Unterzeichnung am Mittwoch in Warschau. «Die einzige stabile Energiequelle, die technologisch erprobt und auf ihre Sicherheit hin überprüft ist, ist die Kernenergie», sagte er der Agentur PAP zufolge.

27.09.2023 18:26