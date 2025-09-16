Nach dem massiven Eindringen russischer Drohnen auf Nato-Gebiet fordert der neue polnische Präsident Karol Nawrocki die Nato zu verstärkten Anstrengungen zur Abschreckung auf. «Wir müssen alles tun, um für einen Krieg bereit zu sein. Denn nur das gibt uns Frieden», sagte er der «Bild» in Warschau. Er gehe davon aus, dass es «solche Angriffe auf Nato-Territorium» nicht mehr geben werde. «Die Nato wird noch besser vorbereitet sein.»