Nach Angaben des Ministeriums handelt es sich um vorläufige Angaben - Polizei und Militär suchten weiterhin nach Drohnen beziehungsweise Drohnenteilen. In der Nacht waren während massiver russischer Luftangriffe auf die Ukraine laut Oberkommando der Armee mehr als ein Dutzend Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen. Ministerpräsident Donald Tusk beantragte nach dem Vorfall Nato-Konsultationen nach Artikel 4. Dieser sieht Beratungen mit den Verbündeten vor, wenn sich ein Nato-Staat von aussen bedroht sieht./czy/DP/stk
(AWP)