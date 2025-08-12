Während die Ergebnisse des ersten Halbjahres beim Umsatz deutlich über den Erwartungen lagen, blieben sie aber bei der Rentabilität deutlich darunter. Und die Prognose für 2025 deute auf ein Jahr mit einer starken zweite Hälfte und einer erfolgreichen Hochlaufphase des neuen Reaktors hin. Das sei aber mit Abwärtsrisiken verbunden, merkt der Experte der UBS an.