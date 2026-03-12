Um 9.55 Uhr notieren die Papiere 7,1 Prozent im Plus bei 26,25 Franken, während der Gesamtmarkt (SPI) 0,1 Prozent verliert. Damit haben sie den bisherigen Verlust im laufenden Jahr mehr als wettgemacht.
Positiv heben die Analysten den Ausblick für 2026 hervor. Der Hersteller von Peptidwirkstoffen stellt ein Umsatzwachstum von 20 bis 25 Prozent in Lokalwährungen sowie eine EBITDA-Marge im mittleren bis hohen Zehnerbereich in Aussicht. Dies deutet laut Analysten auf Aufwärtspotenzial gegenüber den aktuellen Marktschätzungen hin.
Als wichtiger Wachstumstreiber gilt weiterhin das Geschäft mit Peptiden für metabolische Therapien wie GLP-1, dessen Anteil am Umsatz zuletzt deutlich gestiegen ist. Zudem schreitet der Kapazitätsausbau an mehreren Standorten voran, unter anderem in Braine, Strasbourg und Malmö.
Ein gewisses Fragezeichen bleibt laut Experten allerdings bei der Finanzierung der hohen Investitionen, da der freie Cashflow aufgrund des starken Kapazitätsausbaus weiterhin negativ ist. Zudem hat der Finanzchef seinen Rücktritt per Ende März angekündigt - die Nachfolge wird derzeit gesucht.
Die Kennzahlen für 2025 lagen derweil laut Analysten grösstenteils im Rahmen der Erwartungen. Während das operative Ergebnis etwas besser ausfiel, blieb der Reingewinn hinter den Prognosen zurück.
jl/cg
(AWP)