Seit Jahresbeginn haben die Polypeptide-Titel bereits mehr als 60 Prozent hinzugewonnen. Generell erlebte die Aktie seit dem Börsengang im April 2021 eine Achterbahnfahrt: Die Papiere starteten den Handel mit 64 Franken das Stück. Kurz darauf kletterten sie bis auf knapp 140 Franken, fielen über die nächsten Jahre allerdings bis auf unter 15 Franken.