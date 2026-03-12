Auf dem Weg dorthin rechnet das Unternehmen in 2026 mit einem Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 20 bis 25 Prozent. Gleichzeitig werde die Marge im laufenden Jahr einen Wert im mittleren bis hohen Zehnerbereich erreichen. Die Investitionsausgaben dürften bei 15 bis 20 Prozent des Umsatzes liegen.