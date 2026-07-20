Der Verwaltungsrat empfiehlt die Annahme des Angebots, und der Grossaktionär Draupnir Holding (55,7 Prozent) hat zugesagt, seine Aktien anzudienen, heisst es in der Mitteilung weiter. Das Angebot entspricht demnach einer Prämie von 40 Prozent auf den unbeeinflussten Schlusskurs vom 10. April und steht unter anderem unter der Bedingung einer Annahmequote von 66 Prozent sowie behördlichen Genehmigungen.