In Nordamerika hingegen konnte die Volkswagen-Tochter 37 Prozent mehr Fahrzeuge ausliefern als im Vorjahreszeitraum. Das lag zum Teil aber an Verzögerungen, weil einige Modelle im vergangenen Jahr aufgrund von Beanstandungen des Zolls der Einfuhr in die USA harrten. Am US-Automarkt war es im Vorfeld der im April eingeführten Zölle ausserdem generell zu vorgezogenen Käufen gekommen. Der Importzoll von 25 Prozent wird den Absatz der Schwaben auf ihrem wichtigsten Einzelmarkt deutlich bremsen, da sie komplett auf Einfuhren angewiesen sind.