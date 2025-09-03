Die Porsche AG war seit Dezember 2022 im Dax. Seit einiger Zeit kriselt es gewaltig bei der Volkswagen-Tochter, die mit Absatzproblemen kämpft. Die Aktie verlor in den vergangenen 12 Monaten rund ein Drittel ihres Wertes. Sartorius war im Zuge einer Indexreform im September 2021 in den Dax aufgenommen worden, als die Deutsche Börse die Zahl der Werte auf 40 aufstockte.