In den deutschen Aktienindizes gibt es seit diesem Montag eine neue Zusammensetzung. Der Sportwagenbauer Porsche AG ist nicht mehr im Leitindex Dax vertreten. Das trifft auch auf den Pharma- und Laborzulieferer Sartorius zu. Dies geht aus den jüngsten Anpassungen hervor, die die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx Anfang September bekannt gegeben hatte. Porsche AG und Sartorius sind nun Mitglieder im MDax, dem Index der mittelgrossen Werte.