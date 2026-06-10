Porsche steht Leiters zufolge für Technologieoffenheit. Mit dem Taycan sei das Unternehmen einst ein «Pionier der Elektromobilität» gewesen. Es sei eine Frage der Geschwindigkeit, vielleicht sei man etwas zu früh gewesen, sagte der Manager mit Blick auf den Hochlauf der E-Mobilität. Der Sportwagenbauer aus Stuttgart werde den Markt niemals über Kostenführerschaft gewinnen können oder wollen, sondern müsse die besseren, überzeugenderen und emotionaleren Produkte haben als alle anderen. Diese Differenzierung sei die Herausforderung.