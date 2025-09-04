Kritik an Doppelrolle von Blume

Der Manager verteidigte in der «FAZ» abermals seine Doppelrolle als Chef des Volkswagen -Konzerns und der Tochter Porsche, die bei Aktionärsvertretern wie auch beim VW -Gesamtbetriebsrat auf Kritik stösst: «Die Doppelrolle im Volkswagen Konzern und bei der Porsche AG bringt beiden Unternehmen viele Vorteile. Sie war von Beginn an bewusst so gesetzt.» Er habe den Anspruch, beide Unternehmen «zu einhundert Prozent» zu führen. «Und gleichzeitig ist es kein Geheimnis, dass diese Doppelrolle nicht auf Dauer ausgelegt ist.» Seinen Abschied von der Porsche-Spitze hatte Blume schon angedeutet. Einen konkreten Zeitraum wollte er aber nicht nennen./ols/DP/jha