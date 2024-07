Zum Interesse am Einstieg in den strauchelnden Batteriekonzern Varta sagte Meschke, es sei die klare Absicht, die Mehrheit an dem Geschäft mit Vartas Elektroautobatterie V4Drive zu übernehmen. Die Batterie baut Porsche in den neuen 911er ein, in dem ein sogenannter Mild-Hybrid-Antrieb unter anderem für mehr Schwung bei niedrigen Drehzahlen sorgen soll. Für eine Mehrheitsübernahme an der Batterie sei aber auch eine stabile Situation auf der Eigentümerseite bei Varta nötig. Mehr Details wie eine Obergrenze für einen finanziellen Einstieg verriet das Management nicht./men/mne/mis