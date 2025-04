Für den Sportwagenbauer Porsche wird das laufende Jahr wegen der US-Zölle, des schwächelnden Elektrogeschäfts und der schlechten Lage in China noch teurer als gedacht. Porsche-Chef Oliver Blume senkte am Montagabend überraschend den Finanzausblick des zu VW gehörenden Dax-Konzerns deutlich. So dürften es dieses Jahr noch weniger Umsatz und Gewinn werden als ohnehin schon in Aussicht gestellt. Die Resultate zum ersten Quartal waren schwächer als von Analysten erwartet. Die seit langem schlecht laufende Aktie fiel nach dem Handelsstart am Dienstag deutlich.