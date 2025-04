Weil das Unternehmen aber auf so wenig Marge wie möglich verzichten will, sollen keine Rabatte den Verkauf ankurbeln helfen. Seit die wohlhabenden Kunden in China wegen der Immobilienkrise und der allgemeinen Wirtschaftslage im Land weniger Geld für Luxusgüter und teure Autos ausgeben, versucht Porsche, die produzierten Autos in andere Weltregionen umzuleiten. Der Handelskonflikt in den USA - ebenfalls ein wichtiger Markt für Porsche - kommt daher für das Unternehmen zur Unzeit.