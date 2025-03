Der Umbau werde etwas Zeit brauchen, sagte Breckner. Dieses Jahr nimmt Porsche gesondert rund 800 Millionen Euro in die Hand, um die Modellpalette wieder etwas stärker auf Verbrenner und Plug-in-Hybride auszurichten, einen Umbau in Angriff zu nehmen sowie das Batteriegeschäft voranzutreiben. Die operative Marge dürfte daher wie bereits in Aussicht gestellt nur bei 10 bis 12 Prozent liegen. Der Umsatz dürfte sich auf 39 bis 40 Milliarden Euro belaufen.