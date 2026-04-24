Strategiewende kostete Milliarden

Porsche befindet sich schon länger in unruhigem Fahrwasser. Die Geschäfte in China stockten, die US-Zollpolitik kostete viel Geld, und die Elektro-Modelle von Porsche fanden weniger Anklang als erwartet. Um das Ruder herumzureissen, entwickelt der Sportwagenbauer nun wieder Verbrenner. Allein dafür fielen Kosten von rund 2,4 Milliarden Euro an. 2025 war der Konzernüberschuss um 91,4 Prozent auf 310 Millionen Euro abgesackt. 2024 waren es noch fast 3,6 Milliarden. Der Umsatz sank um fast ein Zehntel auf rund 36,3 Milliarden Euro./jwe/DP/stk