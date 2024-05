Knapp ein Fünftel des Kapitals liege im Bereich festverzinsliche Anlagen, sagte Kunkel am Mittwoch. Weiter reduziert hätten die Vermögenden dafür ihre Anlagen in Immobilien. Nur noch rund 10 Prozent der Gelder würden in diesem Sektor angelegt. Dieser rückläufige Trend dürfte sich laut Kunkel auch im Jahr 2024 fortsetzen.