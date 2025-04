Die Beteiligungsgesellschaft Mutares ist dank eines regen Portfolioumbaus mit mehr Erlös und einem Gewinnsprung in das neue Jahr gestartet. Der Umsatz des Konzerns sei im ersten Quartal um rund 13 Prozent auf gut 1,5 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) schnellte auf fast 380 Millionen Euro hoch, nachdem im Vorjahr hier noch 66,1 Millionen Euro erzielt worden waren.