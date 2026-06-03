Portugal und Österreich feiern in New York ihren Einzug in den mächtigen UN-Sicherheitsrat für die kommenden zwei Jahre. Der Sieg sei Resultat einer «intensiven und koordinierten Werbekampagne» und eines 15 Jahre langen Wahlkampfes, sagte Österreichs Aussenministerin Beate Meinl-Reisinger in New York. Paulo Range, Aussenminister Portugals sagte, der Einsatz für die Prinzipien der Vereinten Nationen und den Multilateralismus habe sich für das Land ausgezahlt. Beide Länder ziehen ab Januar 2027 zum vierten Mal in den Rat, teilten die Politiker mit.