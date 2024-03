Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Portugal droht den seit mehr als acht Jahren regierenden Sozialisten (PS) eine Niederlage. Rund 10,8 Millionen Stimmberechtigte waren am Sonntag aufgerufen, die 230 Abgeordneten der «Assembleia da República» neu zu wählen. Fast alle Umfragen sagten im Vorfeld einen kräftigen Rechtsruck mit nennenswerten Stimmengewinnen für die Populisten von Chega (Es reicht) voraus - sowie eine sehr schwierige Regierungsbildung in den nächsten Wochen.

10.03.2024 17:48