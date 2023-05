Die EZB hatte in der vergangenen Woche im Kampf gegen die hohe Inflation die Zinsen zum siebten Mal in Folge angehoben. Mit dem Zinsschritt von 25 Basispunkten nahm sie aber etwas den Fuß vom Gaspedal. Der an den Finanzmärkten maßgebliche Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt nun bei 3,25 Prozent. (Bericht von Sergio Goncalves, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)