Der portugiesische Regierungschef António Costa ist überraschend wegen Korruptionsermittlungen der Justiz gegen ihn und andere Regierungsmitglieder zurückgetreten. Costa sagte am Dienstag in einer kurzen Erklärung, Präsident Marcelo Rebelo de Sousa habe sein Rücktrittsgesuch angenommen. «Nach meinem Verständnis ist die Position des Regierungschefs nicht mit einem Verdacht auf Integrität oder gutes Benehmen und schon gar nicht mit dem Verdacht, eine Straftat begangen zu haben, vereinbar», sagte der 62-Jährige. Er sei am Morgen von der Nachricht «überrascht» worden, dass sich die Ermittlungen auch gegen ihn richteten. Er betonte zugleich seine Unschuld. «Ich schliesse diese Phase mit gutem Gewissen ab», sagte der Sozialist.

07.11.2023 17:26