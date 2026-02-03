Für einige Küstenabschnitte der portugiesischen Azoren-Inseln wurde wegen der Gefahr sehr hoher Wellen durch «Leonardo» die höchste Warnstufe Rot ausgerufen, wie der staatliche TV-Sender RTP berichtete. Auf dem Festland bereiteten sich die Menschen so gut es ging auf weitere Überschwemmungen vor. Die bereits stark gesättigten Böden und gut gefüllten Stauseen können kaum noch zusätzliches Wasser aufnehmen.