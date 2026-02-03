Für einige Küstenabschnitte der portugiesischen Azoren-Inseln wurde wegen der Gefahr sehr hoher Wellen durch «Leonardo» die höchste Warnstufe Rot ausgerufen, wie der staatliche TV-Sender RTP berichtete. Auf dem Festland bereiteten sich die Menschen so gut es ging auf weitere Überschwemmungen vor. Die bereits stark gesättigten Böden und gut gefüllten Stauseen können kaum noch zusätzliches Wasser aufnehmen.
Menschen in Portugal sollen Notfallpaket vorbereiten
Die Polizei in Portugal rief die Menschen auf, ein Notfallpaket für 72 Stunden mit Trinkwasser, haltbaren Lebensmitteln, Medikamenten, einer Powerbank, wichtigen Dokumenten, Kleidung und anderen essenziellen Dingen vorzubereiten. Landesweit waren am Dienstagmittag noch immer rund 116.000 Menschen ohne Strom.
Auch in Spanien gab es Warnungen vor Starkregen und Sturm, vor allem in Andalusien im Süden des Landes. Der spanische Wetterdienst Aemet warnte vor sehr hohen Wellen an den Küsten im Süden und sogar auf Mallorca und anderen Baleareninseln./ro/DP/he
(AWP)