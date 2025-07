Die Post baut in den kommenden fünf Jahren bis zu 50 Vollzeitstellen in der Elektronischen Datenverarbeitung (IT) ab. Sie will dies über Pensionierungen und natürliche Fluktuation durchführen. Der Personalverband Transfair kritisiert den geplanten Abbau. Nach Angaben der Post arbeiten in der IT rund 1500 Personen.