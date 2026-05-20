Dass die Post im Gegensatz zum E-Voting auf einen fremden Cloud-Partner setzt, rechtfertigt sie mit der hohen Skalierbarkeit für die Verarbeitung grosser Sendungsvolumen, wie eine Postsprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Beim E-Voting seien es geringere und gut planbare Datensendungen, was beim Briefversand nicht der Fall sei.