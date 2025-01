Per 2024 erhöhte die Post ausserdem die Tarife für Briefe und Pakete. Als Grund für die Preiserhöhung gab die Post die anhaltenden Rückgänge der Briefmengen und der Geschäfte am Postschalter sowie die Teuerung an. A- und B-Post-Briefe kosten seither je 10 Rappen mehr, Priority- und Economy-Pakete 1.50 Franken mehr.