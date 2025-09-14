Die Post erwirtschafte heute rund 85 Prozent ihrer Erträge im freien Wettbewerb. Damit werde der Rückgang im Briefgeschäft kompensiert und das defizitäre Filialnetz querfinanziert. Politische Forderungen nach einem Rückzug aus diesen Aktivitäten würden deshalb direkte Auswirkungen auf Gewinn, Eigenfinanzierung und Arbeitsplätze haben, so der Chef der Schweizer Post weiter.