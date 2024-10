So hätte die Post die Produktkategorie «Press International» ursprünglich per 1. Januar 2025 aufheben wollen. Ins Ausland versendete Zeitungen und Zeitschriften wären danach als «Dokument international» klassifiziert worden, was erhebliche Preissteigerungen von bis zum Fünffachen zur Folge gehabt hätte, wie Preisüberwacher Stefan Meierhans erklärte.