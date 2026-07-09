Keller kommt aus der Telekom-Branche und dem Detailhandel. Derzeit ist er Chief Operating Officer (COO) beim Telekom-Anbieter Mobilezone. Zuvor war er als Verkaufsleiter bei Salt Mobile tätig. Seine Laufbahn begann er im Detailhandel, unter anderem als Unternehmer. Keller lebt mit seiner Familie im Kanton Waadt.