In Bezug auf mögliche Entlassungen verlange Transfair volle Transparenz über die Pläne der Post, wie der Personalverband Keystone-SDA mitteilte. Notwendige soziale Begleitmassnahmen müssten frühzeitig und in bewährter Manier gewährleistet werden. Es müssten in jedem Fall Lösungen gefunden werden, die für alle zufriedenstellend seien.