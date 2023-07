Gemeinsam mit dem Unternehmen will die Post Unternehmen und Behörden eine Palette an Cybersecurity-Lösungen anbieten, wie es in der Medienmitteilung hiess. Auf diese Weise könnten digitale, vertrauliche Informationen und Daten besser geschützt werden. Cybersicherheit sei ein wichtiger Bestandteil der Post-Dienstleistungen.