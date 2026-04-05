Bei den Poststellen stellte Grieder klar, dass deren Zukunft stärker von ihrer Rentabilität abhängen werde. Sinkende Briefmengen erhöhen die Kosten pro Sendung deutlich. «Wenn Sie einen Brief in eine Filiale bringen, ist allein die Annahme teurer als die Briefmarke selbst.» Deshalb seien neue Ertragsquellen vor Ort entscheidend.