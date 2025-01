Die Sozialpartner hätten sich weder in den regulären Lohnverhandlungen noch in der paritätisch zusammengesetzten, ständigen Fachkommission auf Lohnmassnahmen einigen können, teilte Transfair am Mittwoch mit. Man sei sehr enttäuscht. «Die Vorstellungen der Verhandlungsparteien lagen eigentlich so nah beieinander, dass die Post mit geringem Aufwand zu einer tragfähigen und rascheren Lösung hätte beitragen können,» beklagt Transfair.