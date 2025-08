Die Post soll mit den in der Teilrevision der Postverordnung vorgesehenen Massnahmen ab 2026 jährlich bis zu 45 Millionen Franken einsparen. Damit soll die Finanzierung der Grundversorgung vorläufig sichergestellt werden. In der Vernehmlassung, die am Mittwoch endete, stiessen die Hauszustellung und eine mögliche spätere Auslieferung von Zeitungen auf breite Kritik.