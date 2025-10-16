Zur Kritik, die Post könne sich als Bundesbetrieb mit günstigem Kapital Vorteile verschaffen, sagte Levrat: «Sie müssen Gleiches mit Gleichem vergleichen. Unsere Bonität ist sicher besser als die von KMU. Aber im Vergleich zu Konzernen mit gleicher Bonität sind wir nicht besser unterwegs.» Es gebe keine explizite Staatsgarantie für die Post, so Levrat weiter. «Ob es eine implizite Staatsgarantie für die Post gibt, wissen wir nicht, denn wir sind noch nie gerettet worden - im Gegensatz zu Grossbanken.» Die Bonität der Post sei tiefer als die des Bundes; derzeit verfüge man über Nettokapital und keine Schulden.